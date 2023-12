Padre e figlio caduti dal balcone, forse non è incidente

La tragedia, accaduta a Palermo la vigilia di Natale, ha sconvolto tutti. Un giovane professore universitario di 38 anni, è precipitato dal sesto piano di casa sua insieme al suo bambino di 4 anni. Il piccolo si è miracolosamente salvato perché la caduta è stata attutita dalla tettoia di un ristorante mentre il papà ha perso la vita.

Il bimbo è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Di Cristina, è sveglio e chiede continuamente del suo papà. La tragedia però, non è ancora del tutto chiara e ci sono sostanzialmente due ipotesi al vaglio degli inquirenti: una è quella dell’incidente: pare infatti che il bimbo sia stato visto sporgersi troppo dal balcone e che quindi il papà sia caduto con lui nel tentativo di salvarlo. Ma c’è anche chi dice di averli visti tenersi per mano, quindi avanzerebbe l’ipotesi del gesto estremo. Questo scenario sarebbe avallato anche dal fatto che il 38 enne, dopo aver perso la moglie un anno fa, avrebbe attraversato momenti difficili anche per l’affidamento del bimbo.

Un dramma, quindi, ancora da chiarire.