Padre e figlia muoiono mentre preparano i fuochi d’artificio

Una sconvolgente tragedia familiare, accaduta a Torano di Borgorose, in Abruzzo. Franco Colle, 59 anni, e sua figlia 32enne Anna sono morti a seguito delle gravi ustioni riportate in un’esplosione mentre preparavano dei fuochi d’artificio per una sagra di paese. L’incidente è avvenuto lo scorso venerdì e l’esplosione ha travolto anche l’altro figlio della vittima, Claudio, tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Le attuali indagini in corso da parte delle forze dell’ordine confermerebbero un cattivo utilizzo dei fuochi, forse per mancanza di esperienza, che avrebbe portato alla fuoruscita di polvere da sparo e quindi all’esplosione a contatto con del calore.

Padre e figlia, dopo il terribile incidente, sono stati trasportati al centro grandi ustionati Sant’Eugenio di Roma, ma le ustioni e le loro conseguenze erano troppo gravi per entrambi.