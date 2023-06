Padel a Settimo San Pietro, inaugurato il nuovo campo al Tennis Club

Settimo San Pietro – Inaugurato presso il Tennis Club Settimo del nuovo campo da padel recentemente realizzato: un nuovo spazio per una disciplina sportiva molto in voga a disposizione degli appassionati.

A tagliare il nastro la giovane consigliera comunale Chiara Fanni assieme al presidente del TC Settimo e all’Assessore allo Sport Stefano Atzori.

In questo impianto, struttura di proprietà comunale data in concessione al TC Settimo, ai 4 campi da Tennis, di cui 3 in terra rossa e al campo da calcio a 5, si aggiunge quindi un ulteriore spazio dedicato agli amanti dello sport e del benessere fisico. Non a caso è stato scelto il padel, disciplina che negli ultimi anni è diventata un vero e proprio passatempo amato e praticato da tanti cittadini, esperti e non. L’importante è giocare in doppio con le racchette per trascorrere qualche ora tra sport e divertimento. È un incrocio tra il tennis e lo squash, dove la palla può rimbalzare su una parete di vetro o sulla rete metallica che circonda il campo all’aperto, nuovo di zecca, realizzato dall’istituzione attuale locale.