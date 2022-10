“Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma. Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all’ltalia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, Fdi e Fi si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante l’incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, a partire dal caro energia”, scrive sui social il presidente di Forza Italia, pubblicando anche una foto con la leader di FdI, entrambi sorridenti.

Pace fatta, almeno per ora, fra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Saliranno insieme per le consultazioni al Quirinale e c’è un’intesa di massima anche sulle nomine al governo: Antonio Tajani vicepremier e ministro degli Esteri, Elisabetta Alberti Casellati alle Riforme, Carlo Nordio alla Giustizia, Gilberto Pichetto Fratin al ministero della Transizione Ecologica. Questo lo schema discusso “in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. Sono i contenuti di una nota congiunta Fdi- Fi diffusa al termine dell’incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

