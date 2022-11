Pace, diritti umani e impegno: la storia di Vittorio Arrigoni per “Chistionis” a Usellus

Usellus Egidia Beretta, madre del giornalista rapito e ucciso 11 anni fa nella Striscia di Gaza, presenterà il libro “Il viaggio di Vittorio” I sogni di pace di Vittorio Arrigoni continuano a vivere grazie alla madre Egidia Beretta, ospite del prossimo appuntamento in Marmilla per la rassegna “Chistionis”, a Usellus. Nell’incontro di sabato 19 novembre (alle 18 nell’ex scuola elementare) Egidia Beretta presenterà il proprio libro “Il viaggio di Vittorio”, che racconta la storia del suo Vik, il giornalista e attivista dei diritti umani assassinato nella Striscia di Gaza nella notte tra il 14 e 15 aprile 2011. “Vittorio è stato l’unico italiano presente a Gaza durante l’Operazione Piombo Fuso, ha documentato il massacro sul suo blog, Guerrilla Radio, e in seguito in un libro, Restiamo umani”, ha commentato Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana, per ricordare l’impegno costante del giornalista come operatore di pace e sostenitore della lotta per i diritti umani. L’instancabile testimonianza di Beretta – con la quale dialogherà Manuel Muscas, prima di alcuni interventi a cura di Marco Atzori – andrà dunque a inserirsi in un ciclo di appuntamenti che continua ad animare la Marmilla con argomenti sempre diversi, che hanno spaziato da Pasolini all’emergenza per la moria di api. “Chistionis è una rassegna nata lo scorso anno a Usellus e che ora si è aperta alle comunità di Albagiara e Gonnosnò per fornire stimoli alle tre comunità locali con temi vari.”, ha spiegato sempre Manias. “Grazie alla partecipazione di artisti e ricercatori l’obiettivo è, appunto, stimolare la voglia di crescita intellettuale di tutto il territorio”.

Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana e l'assessore di Usellus Antonello Deiola

Organizzata dai due Comuni di Usellus ed Albagiara con il coordinamento della Biblioteca Gramsciana e il sostegno del Consorzio turistico “Due Giare”, ogni appuntamento ha visto un grande interesse da parte della comunità, coonfermato dall’assessore alla cultura Antonello Deiola. “Un risultato che non può non rendere fiero anche il nostro Consorzio: la cultura e il confronto sono vita per il nostro territorio”, ha concluso il presidente delle Due Giare, Lino Zedda.

Il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda

Martedì, 15 novembre 2022

Fonte: Link Oristano