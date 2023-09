Pabillonis, un'agenzia funebre per gli amici a quattro zampe

“In futuro pensavo sia ad un forno crematorio che ad un cimitero, ma tutto ciò per il momento rimane solo un sogno. Adoro gli animali e tutto ciò che si può fare per loro sia in vita che in morte per me è bello”. Da anni si prodiga per il benessere animale, “faccio parte di un’associazione di volontariato che si occupa di tutto ciò che è benessere per gli animali, addestramento, salvataggio e ricerca. Con questa associazione ho potuto maturare esperienza come educatore cinofilo e aspirante guardia zoofila”. L’anno scorso ha perso il suo cane, un componente della famiglia, per il quale ha constatato la difficoltà a garantirgli una degna sepoltura. Infatti sono poche le attività che svolgono questo servizio ed è così che è nata l’idea dell’agenzia funebre. “Un “Cuore a 4 Zampe” nasce dall’amore per i nostri amici pelosi; ciò che ora vorrei fare e far crescere la loro protezione dalla nascita alla loro morte, garantendo loro una vita discreta e meritevole come l’amore che loro ci trasmettono” racconta la giovane. L’unica nel Medio Campidano e che copre anche il territorio dell’oristanese, in poco più di un mese di attività sono già in tanti che si sono rivolti a lei: dal necrologio alla cremazione sino alla consegna delle ceneri dell’animale. In futuro non è da escludere anche la realizzazione di un cimitero dedicato agli amici che non parlano ma che, con gesti, leccate e sguardi, sono a volte più eloquenti degli esseri umani.