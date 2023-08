Pabillonis, abbandonano rifiuti pericolosi nell'area sosta dei nomadi: coppia nei guai

Quell’area, all’ingresso del paese, la conoscevano molto bene, e hanno pensato di utilizzarla per abbandonare tanti rifiuti speciali e pericolosi. Un 26enne e un quarantanovenne di Pabillonis sono stati denunciati dai carabinieri per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Lo sversamento di rifiuti è avvenuto nell’area di “sosta attrezzata per nomadi” in via Lamarmora, di proprietà del Comune: i due hanno creato una vera e propria discarica abusiva. L’area , di 1150 metri quadri, è stata sottoposta a sequestro.

(Foto simbolo)