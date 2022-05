Ozieri, con raccolta fondi rinasce un palazzo abbandonato - Sardegna

(ANSA) - OZIERI, 16 MAG - Ozieri cerca nel crowdfunding immobiliare una risposta allo spopolamento e all'abbandono dei centri storici. Un primo passo è stato compiuto con la raccolta fondi online lanciata dalla Its Lending, grazie alla quale sono stati racimolati 42mila euro che saranno ora utilizzati per ritrutturare una palazzina di tre piani tra le piazze Carlo Alberto e Santa Lucia.

L'inizitiva gestita tramite la piattaforma di lending crowdfunding immobiliare dedicata alla rigenerazione dei borghi italiani, ha convinto diversi investitori a puntare sulla cittadina del Logudoro, nel centro nord della Sardegna. Chi aderisce a questo genere di raccolta fondi, non diventa proprietario dell'immobile, ma prestatore di denaro che gli verrà restituito a scadenza, con un tasso di interesse. Così, quando la ristrutturazione dell'edificio al centro di Ozieri sarà terminata, a chi ha investito sul progetto sarà restituto entro 6 mesi il capitale versato più un interesse del 4.5% (che corrisponde al 9% su base annua).

Il progetto di Ozieri è la prima operazione di crowdfunding immobiliare che Its Lending lancia in Sardegna. "Grazie a Its Lending la nostra cittadina ha la possibilità di attivare uno dei tanti possibili interventi per affrontare il tema dello spopolamento aprendosi a nuove straordinarie opportunità.

Un'occasione più unica che rara - commenta il sindaco Marco Murgia - dato che Ozieri diventa capofila per l'intera Sardegna.

L'obiettivo specifico è innescare un processo di recupero del patrimonio immobiliare che negli ultimi 15 anni si è andato depauperando per via dell'abbandono dei centri storici".

"Un processo virtuoso - aggiunge il primo cittadino - che intendiamo alimentare favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta, per permettere a più persone di poter vivere a Ozieri, che vanta uno dei centri storici più ampi e affascinanti dell'Isola, punteggiato di monumenti, musei e scorci pittoreschi, dove storia, cultura e tradizioni si intrecciano armoniosamente". (ANSA).



