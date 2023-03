“Ottocento parcheggi pronti ma ancora sbarrati a Cagliari: Truzzu quando li apri”?

“Parcheggi pronti ma ancora chiusi: quando è prevista davvero la loro apertura? Parcheggi annunciati e già finanziati: quando inizieranno i lavori?” I consiglieri e le consigliere di minoranza hanno organizzato un incontro pubblico per protestare contro la politica della sosta della giunta Truzzu. L’appuntamento è per sabato 18 marzo alle 10 nel piazzale davanti a viale Trento 33, proprio affianco a uno dei parcheggi chiusi, per sollecitare il sindaco e la giunta a una immediata riapertura.

“Dopo quasi 4 anni di incontri e solleciti in aula seguiti da rassicurazioni e impegni disattesi”, scrivono i consiglieri di opposizione, “a Cagliari continuano a non essere disponibili 250 posti auto pronti in via Cesare Battisti e in Viale Trento/De Magistris a Stampace e 350 posti in via Sant’Alenixedda a San Benedetto. Come se non bastasse per il parcheggio di via Caprera a Stampace, è stato revocato l’affidamento per i lavori dopo tre anni dall’assegnazione e altri 197 posti continuano a essere inutilizzabili”.

I consiglieri citano anche i 700 posti auto previsti in Piazza De Gasperi e Piazza Donatori di sangue (Viale Diaz) già finanziati e annunciati dal sindaco ma rimasti ancora sulla carta, e dell’assenza di un accordo con la Regione per l’utilizzo nelle ore serali dei parcheggi degli assessorati regionali.

“Non ultimo il mancato incremento di parcheggi per i residenti con l’istituzione della ZTL serale ove non vi fosse e degli stalli ad essi riservati, chiesti con insistenza anche dai residenti. In vista della imminente chiusura di importanti arterie e della conseguente rivoluzione del traffico in città, l’apertura dei parcheggi e le azioni di tutela e controllo per il rispetto delle regole all’interno delle Ztl dei quartieri storici non possono più essere rimandate”.