(ANSA) - CAGLIARI, 12 OTT - Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e in particolare il 19 ottobre, su iniziativa dell'OMS, si celebra in tutto il mondo la "Giornata internazionale contro il cancro al seno", con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla malattia, e promuovere l'accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed efficaci.

L'ARNAS G. Brotzu ha organizzato per l'occasione, negli ambulatori dell'ospedale oncologico A. Businco a partire dalle 15 del 19 ottobre, una giornata dedicata alle prevenzione con una serie di visite senologiche gratuite.

Le donne interessate ad effettuare una visita gratuita con gli specialisti dell'ARNAS, potranno telefonare alla Lilt di Cagliari al n. 070 495558 dalle 9 alle 12,30 dal lunedì al venerdì.

Le strutture dell'azienda coinvolte nell'iniziativa sono la chirurgia oncologica e senologia, l'oncologia medica e la radiologia.

Il tumore della mammella è la prima neoplasia del sesso femminile. Si stima che 1 donna su 8 sia a rischio di svilupparlo. In Italia si contano 58 mila nuovi casi all'anno.

La prevenzione e la diagnosi precoce costituiscono un'arma importante per affrontare la malattia diventata sempre più curabile grazie alle terapie a disposizione.

La diagnosi precoce consente interventi chirurgici più conservativi sul seno e anche quando la mastectomia è inevitabile, grazie a nuove tecniche e dispositivi è possibile la ricostruzione immediata del seno in un unico intervento.

Progressi si registrano anche nell'impiego delle terapie mediche e della radioterapia che consentono un controllo della malattia.

L'Ospedale Businco è centro regionale di riferimento per il trattamento del tumore del seno. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna