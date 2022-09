Ottobre in Sardegna tra yoga, relax, natura - Sardegna

(ANSA) - BARI SARDO, 22 SET - Prendersi cura di sé, del proprio corpo e mente attraverso lo yoga e la meditazione. Per una vacanza dai ritmi lenti, nei mesi meno affollati, nel segno del relax e benessere e la connessione con la natura. Con questo spirito prende forma il primo "Felix Yoga Festival". Il 22 e 23 ottobre sarà il Galanias Hotel&Retreat di Bari Sardo (Nuoro), delizioso borgo costiero ogliastrino, a ospitare questo evento speciale aperto a tutti.

Appassionati, esperti, curiosi, maestri intenzionati ad approfondire le tecniche di questa disciplina che giunge dall'Oriente.

Quindici le lezioni e nove i maestri affermati a disposizione per guidare allievi e allieve. Due giornate e un avvincente programma tra la cena vegetariana, bagno sonoro con reading serale, Yoga Sciamanico, meditazione: il respiro e la consapevolezza, apertura del cuore, meditazione guidata in movimento, centratura e ritmo con Odaka Yoga, pratica spirituale. E ancora equilibrio intuitivo, pratica integrata nella tradizione dei maestri himalayani e tanto altro. Il Galanias Hotel & Retreat è uno dei sette hotel che il Gruppo dedica alla ricerca del benessere attraverso lo yoga. Un' oasi di armonia immersa nel verde e affacciata sul mare e sulle rocce spettacolari nell'area centro-orientale dell'Isola. Il festival è focalizzato sul rapporto stretto con la natura e il territorio, maestri e maestre protagonisti di questa edizione hanno le radici piantate nell'Isola per nascita o per scelta, e lo Yoga e la meditazione esprimono un potenziale ancora più forte e ricercato in un ambiente come quello dell'Ogliastra a ottobre.

Al festival si potrà partecipare sia con ingressi alle giornate singole che con il soggiorno di una notte in pensione completa, più un pranzo e l'accesso a tutte le attività. Un modo emozionale di vivere la Sardegna, non solo balneare. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna