Ottobrata record anche nell’Oristanese: picchi di caldo nel fine settimana e le alte temperature continueranno

Oristano

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: l’autunno sembra ancora lontano

Prosegue anche nell’Oristanese il caldo anomalo, con la presenza dell’anticiclone africano Apollo che non lascia spazio all’autunno. È ancora tempo dell’Ottobrata, che garantisce tanto sole in tutta Italia e in particolare temperature insolite per la stagione.

Le previsioni di Arpas Sardegna per oggi parlano di cielo sereno o poco nuvoloso. “Le temperature sono stazionarie in entrambi i valori (a Oristano variano dai 17°C di minima ai 29°C di massima) e i venti soffiano a regime di brezza, calma nottetempo e al mattino. I mari sono calmi o poco mossi”.

Nessuna variazione di rilievo nelle previsioni per la giornata di domani, con “cielo poco nuvoloso per la presenza di nubi alte”, secondo le previsioni di Arpas. “Temperature senza variazioni di rilievo; venti a regime di brezza, calma nottetempo e al mattino e mari poco mossi o localmente mossi”.

“Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie mattutine”, prevedono ancora all’Arpas. “Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione in entrambi i valori. I venti saranno deboli a regime di brezza. I mari saranno poco mossi o mossi”.

Il vero autunno, dunque, è ancora lontano e secondo il sito ilMeteo.it “sembra ormai certo si dovrà attendere almeno dopo la metà del mese per vedere qualche segnale di cambiamento”.

Nei prossimi giorni, infatti, secondo quanto riporta anche il sito 3BMeteo, “l’anticiclone tende ad intensificarsi ulteriormente per via dell’arrivo di aria più calda”. Ciò significa che in Sardegna – e la provincia di Oristano non fa eccezione – ci sarà “ancora tempo stabile ed asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento”.

Il sito iLMeteo.it anticipa che “da giovedì l’anticiclone Apollo tornerà ancora più prepotente ovunque, con nuovi picchi di caldo africano durante il weekend 7-8 ottobre”.

L’alta pressione è destinata a durare anche per la prossima settimana, con scarsi addensamenti.

Il meteorologo del sito www.iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, ha sottolineato come “questa ondata di calore spaventa per la sua estensione e per la durata prevista”.

Martedì, 3 ottobre 2023