Otto ore di musica a Simala per Simaland – Sonus de bidda

Simala

L’iniziativa nasce da un’idea del Comune e dei giovani del paese

Sabato 5 agosto a Simala si svolgerà la prima edizione di Simaland – Sonus de bidda, evento musicale nato dai giovani del paese e realizzato con la collaborazione e il patrocinio di Comune e Pro loco.

“La manifestazione”, si legge in una nota firmata dal sindaco Gianmarco Atzei, “ha come obiettivo la crescita e la valorizzazione della musica isolana di qualità in diversi generi musicali”.

Simaland – Sonus de bidda avrà inizio alle 20 negli spazi del parco comunale “Sa Cruxi Manna”. Gli artisti si esibiranno, tra palco e “Bass

Zone”, fino alle 4 del mattino.

Ospiti della serata saranno Orange Peel, Fireworks Banquet, Joe Perrino e Zuanna Maria Boscani, The Shakin Apes e Radiones “On Stage”; Renz Selectah Outta Isla Sound, Reggaemone Vinyls Selections e Noches Man nella “Bass Zone”.

Venerdì, 21 luglio 2023