Otto offerte di lavoro a Milis nel settore dell’edilizia

Milis

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione

A Milis c’è una possibilità di impiego per otto figure professionali nell’ambito dell’edilizia. Si offre contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione.

Un’azienda che opera nel settore della installazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, di sistemi di videosorveglianza, della qualificazione architettonica, urbana, viabilistica e ambientale ricerca due muratori, due manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate; due elettricisti di impianti e infine due termoidraulici.

Per alcune di queste si offre contratto tempo determinato di tre mesi trasformabile in tempo indeterminato o comunque con stabilizzazione. Sono previste inoltre trasferte con parco mezzi aziendale. Per l’annuncio completo, qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

Sabato, 14 maggio 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano