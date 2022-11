La principale strada della Sardegna, riaperta completamente solo attorno alle 16, è rimasta bloccata all’altezza di Giave dalle 8 di stamane, quando il commando è riuscito a bloccare, sulla corsia in direzione Cagliari, il blindato Vigilpol con 3 vigilantes a bordo, dopo aver piazzato in mezzo alla carreggiata un furgone e un’auto, poi incendiate prima della fuga.

I banditi, otto forse dieci uomini armati con armi lunghe e munizioni di guerra, che stamane hanno assaltato un portavalori sulla strada statale 131 nel Sassarese, seminando il panico e ferendo tre persone, sono fuggiti su una strada complanare, diretti verso il Nuorese. Due macchine in fiamme, quasi certamente quelle usate per scappare, sono state trovate poco dopo dalle forze dell’ordine nella zona di Badd’e Salighes, nel territorio di Bolotana.

