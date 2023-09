Otto cuccioli abbandonati dentro una scatola a Capoterra

Orrore senza fine nei confronti degli animali: abbandonati dentro una scatola otto cuccioli, strappati alla mamma, e condannati a morte certa se non fosse stato per l’intervento tempestivo da parte di alcuni cittadini che hanno rinvenuto gli animali e si sono prodigati al fine di trovare assistenza e una adozione non appena saranno svezzati. È avvenuto pochi giorni fa a

Torre degli Ulivi: da dentro una piccola scatola provenivano dei lamenti, chiamavano la mamma, avevano fame e sete. Troppo piccoli per sopravvivere da soli, due settimane circa di vita, ma impossibile voltarsi e far finta di niente da parte di chi li ha trovati e si è immediatamente attivato per trovare una soluzione. Sono bastate poche foto e alcuni post sui social e la solidarietà è immediatamente scattata nei confronti dei piccoli cani. “Abbiamo trovato per l’ennesima volta, grazie a delle persone che non sanno vivere, 8 cuccioli dentro una scatola, stiamo cercando di dargli da mangiare per farli sopravvivere, se qualcuno ci può aiutare e vuole prendersi cura di queste creature, vittime della cattiveria dell’uomo, mi scriva in privato oppure sul post, vi ringrazio in anticipo e spero nel buon senso di qualcuno, io non posso prenderli perché sono in casa d’affitto e non vogliono animali” raccontava chi ha trovato i cuccioli pochi giorni fa. Sono state interpellare anche le istituzioni e alcuni canili che, già al completo, non hanno potuto prendere in carico l’ennesima cucciolata abbandonata. Per fortuna la vita riserva per loro una speranza, “siamo riusciti a trovare una casa a questi cuccioli” che, dopo l’allattamento artificiale, potranno ricevere coccole e attenzioni da chi si è reso disponibile ad accogliere in famiglia gli animali.