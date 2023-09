Otto croci in due giorni sulle strade sarde, fissati i funerali dei 4 ragazzi morti a Cagliari

Otto croci in due giorni, minuto più minuto meno. Tutta la Sardegna è sconvolta dall’incredibile, per quanto vera e tragica, raffica di incidenti mortali. Cinque, per l’esattezza. L’ultimissimo è quello avvenuto in via dell’Abbazia nel rione cagliaritano di Genneruxi: Delia Cannas, ex maestra di geografia, 86 anni, è stata travolta vicino alla strisce pedonali da un Suv ed è morta all’arrivo al pronto soccorso del Brotzu. Andando a ritroso: a Paulilatino è stato travolto sulle strisce pedonali un 72enne, Raffaele Usai, nella centralissima via Roma: il guidatore si è subito fermato e ha spiegato di essere rimasto abbagliato dal sole. Sangue anche a Padru, che piange un 78enne uscito fuori strada sulla Provinciale 24. Domenica l’ultimo tributo di sangue è avvenuto a Pula: il ventiquattrenne Davide Martini si è scontrato contro un pullman con la sua moto nella zona di Santa Margherita. Originario dell’Ogliastra ma residente nel Comune ai bordi della Ss 195, è morto sul colpo, fatale una ferita riportata alla testa nell’urto, violentissimo, con il mezzo pubblico.

Intanto, sono già stati fissati quasi tutti i funerali dei quattro ragazzi morti nella terribile carambola della Ford Fiesta, poco prima dell’alba di domenica, in viale Marconi a Cagliari. Martedì 12 settembre alle 16 sarà la volta di Lavinia Najibe Zaher, la 19enne figlia del consigliere comunale di Selargius, Omar Zaher: alle 16 al cimitero cagliaritano di San Michele è prevista la veglia funebre. Sempre martedì l’addio, nella chiesa di San Pietro ad Assemini, ad Alessandro Francesco Sanna, anche lui morto a diciannove anni. Sarà celebrato invece mercoledì, alle sedici, il funerale della vittima più grande di viale Marconi: Giorgia Banchero, 24 anni, riceverà l’ultimo saluto dei genitori e degli amici nella chiesa del rione cagliaritano di Sant’Elia. Entro domani, poi, saranno fissate anche le esequie del diciannovenne Simone Picci.