Oristano

Consegnate le onorificenze al merito, per senso civico e impegno in difesa dei più deboli e dell’ambiente

Otto nuovi Cavalieri della Repubblica in provincia di Oristano. Le onorificenze al merito sono state consegnate ieri nel corso delle manifestazioni per la Giornata dell’Unita nazionale, in una cerimonia al teatro Antonio Garau.

“Questi riconoscimenti rappresentano il ringraziamento del Paese”, ha detto il prefetto Fabrizio Stelo, “a quanti si sono generosamente impegnate e distinte per la loro attività straordinaria, per il senso civico, per la tutela della salute e dei diritti, per l’impegno civile, la solidarietà, l’aiuto e la vicinanza alle persone più vulnerabili”.

La prima onorificenza è stata consegnata – dal prefetto Stelo e dal sindaco di Palmas Arborea, Emanuele Cadoni – alla funzionaria della Prefettura Fabiola Contini, con la seguente motivazione: “per la professionalità, l’impegno, la costanza e l’apporto di assoluto pregio nella difficoltà e delicata attività quotidiana di ordine e sicurezza pubblica”.

È stata poi la volta della funzionaria Rosanna Franzinu, originaria di Solarussa. Sono stati il sindaco Mario Tendas e il prefetto a consegnarle l’onorificenza, motivata così: “per il prezioso contributo che quotidianamente offre con competenza, riservatezza e sensibilità”.

Il prefetto Stelo e il sindaco di Cabras, Andrea Abis, hanno consegnato l’onorificenza al capitano di corvetta Antonello Piras, attualmente in servizio al Ministero dei Trasporti, con questa motivazione: “in qualità di comandante della Capitaneria di Santa Margherita Ligure, per il contributo offerto in occasione della grave mareggiata dell’ottobre del 2018 che ha interessato la Liguria ed il particolare Portofino. Per la professionalità, l’alto senso del dovere, la solidarietà umana e l’esemplare impegno nell’organizzazione e nel coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza per mettere in sicurezza l’intera popolazione”.

Riconoscimento per un’altra dipendente della Prefettura, la signora Caterina Bonu, con la seguente motivazione: “per la preparazione, l’alto senso del dovere e lo spirito di solidarietà con cui nel corso della sua attività lavorativa ha sostenuto i cittadini in difficoltà”.

La farmacista Alessandra Porcu di Oristano è stata premiata per il senso civico, la solidarietà e l’aiuto alle persone in difficoltà. Si è resa protagonista nel mese di novembre del 2020 di un gesto di notevole valore civico e sociale: “per aver soccorso una giovane ragazza vittima di abusi sessuali e psicologici da parte di un parente, presentatasi nella farmacia Sanna di piazza Roma, chiedendo una mascherina “1522”, che identifica la richiesta di aiuto per le donne”. Il suo interventi è stato fondamentale nell’aver prontamente rassicurato la ragazza e denunciato l’episodio alle autorità competenti, permettendo l’arresto del responsabile dei reati.

Altra onorificenza a Francesco Garau, una storia di eccellenza a Oristano, per aver dedicato la sua vita ai giovani protagonisti dell’atletica leggera, prima come atleta e poi come allenatore della società Atletica Oristano, dando lustro all’intera nazione. Con questa motivazione: “Per il prezioso contributo generosamente offerto con il suo lavoro e, in virtù delle eccellenti doti morali e qualità umane, per aver elevato i valori educativi dello sport nella società, favorendo l’inclusione sociale di tanti ragazzi”.

Altra importante onorificenza al commissario capo della Forestale Tiziana Pinna “per il contributo offerto con il suo lavoro con straordinaria professionalità, coraggio, determinazione e per le preziose doti umane, esempio e guida sicura per tutti i suoi collaboratori, anche di fronte ad eventi imprevisti”. Direttore dell’Ispettorato provinciale di Oristano, Pinna è stata sempre in prima linea nel coordinamento in occasione dei gravi incendi del 2021.

Riconoscimento per il medico chirurgo Priscilla Ongetta, primaria del Pronto Soccorso del San Martino, per “il quotidiano operato, nel corso della pandemia da Coronavirus, profuso con le sue preziose qualità professionali ed umane, a tutela della salute dei cittadini e a sostegno delle persone in difficoltà. È esempio e riferimento per i colleghi e per tutto il personale sanitario”.

Un’onorificenza è stata consegnata al viceprefetto Alberto Raimondi, per l’altruismo e lo spirito di servizio: “in particolare nel periodo segnato dall’emergenza pandemica, in un contesto di grave carenza di risorse umane, con straordinaria professionalità, organizzava, coordinava e motivava i propri collaboratori per fronteggiare le quotidiane situazioni di grave disagio ed assicurare sostegno ai cittadini in difficoltà”.

Infine, il prefetto Stelo e il sindaco Massimiliano Sanna hanno consegnato l’onorificenza al questore di Oristano Giuseppe Giardina, “in virtù delle qualità professionali, del senso del dovere, della competenza, della l’esemplare capacità organizzativa ed in virtù delle preziose qualità umane, per il prezioso contributo profuso nell’impegno sociale verso alcune associazioni che operano nell’ambito dell’assistenza alle persone bisognose”.

Sabato, 5 novembre 2022