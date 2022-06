Ottimi risultati per la Dream Dance di Cabras alle gare nazionali di Capoterra, vince ancora il duo Niccolai-Conemi

Cabras La stagione si concluderà con la festa del saggio di fine anno

Ancora risultati positivi per la Dream Dance di Cabras. Il campione d’Italia Matteo Niccolai di Solarussa e il suo maestro Gianluca Conemi di Cabras tornano a vincere, stavolta in Sardegna, a Capoterra, dove l’atleta ha trionfato nelle categorie “Solo Misto” 17/OL C DIV e “Duo Misto” 17/OL C DIV, insieme al suo insegnante. Il duo si è piazzato al primo posto al “Sardinia International Star Ballet”, le gare nazionali di Cids, Midas e Ido Italia, svolte sabato 11 e domenica 12 giugno.

A Capoterra si è gareggiato in diverse categorie: Danze latine americane, Hip hop, Show dance, Free style show e Danzabilità. Per l’occasione, la scuola di danza di Cabras ha potuto schierare sulla pista solo 13 allievi a causa della sovrapposizione con gli esami scolastici di fine anno ma anche questa volta è riuscita a portare a casa ben nove primi posti, tre secondi posti, due terzi posti, mentre sette atleti si sono qualificati per le finali.



“La Dream Dance è orgogliosa dei propri atleti, che anche quest’anno hanno raggiunto importanti risultati. Molto bene anche le giovanissime allieve dai 4 ai 7 anni già alle prime competizioni, anche grazie anche al costante impegno della maestra Giorgia Loi”, scrive la scuola di danza in una nota.

L’ultima tappa di questa stagione sportiva, che coinvolgerà tutti gli allievi della Dream Dance, sarà il saggio di fine anno: si terrà venerdì 8 luglio nel salone del Centro polivalente di Cabras, messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Martedì 14 giugno 2022

Fonte: Link Oristano