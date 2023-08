Ottimi dati, tra vendite e ingressi, per la Fiera dell’artigianato di Mogoro. E ora la musica

Mogoro

Dal 17 agosto il festival Pedras et Sonus e poi il concerto di Mario Biondi

Va avanti con dati positivi la 62ª edizione della Fiera dell’artigianato artistico di Mogoro, che accoglierà i visitatori fino al 17 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 21. Questi i numeri registrati al 14 agosto: 108.000 vendite finora, con circa 5.000 ingressi in Fiera.

La formula dei “biglietti cumulativi” si sta rivelando vincente anche per quest’anno: permettono di visitare l’esposizione e un sito archeologico/museo del Parte Montis, a scelta tra il Nuraghe Cuccurada, il Museo multimediale Turcus e Morus, il Geo Museo Monte Arci e – novità di questa 62ª edizione – il museo multimediale Casa del Pane di Pompu, aperto solo la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sempre con un unico biglietto, sabato 19 agosto è previsto un itinerario speciale tra Mogoro e Gonnostramatza; il programma prevede la partenza alle 10 dal piazzale antistante la Fiera per una visita al Nuraghe Cuccurada, per poi spostarsi a Gonnostramatza al Museo multimediale Turcus e Morus e, dopo la pausa pranzo in un agriturismo biologico, rientro a Mogoro per una visita guidata alla Fiera e degustazione dei prodotti dell’agroalimentare del territorio. Tutte le informazioni per partecipare al tour si trovano nel sito dedicato all’evento.

Non c’è solo l’artigianato di qualità, come richiamo. Tanti gli eventi in programma legati alla Fiera, che animano l’estate mogorese coinvolgendo la comunità.

Domani, giovedì 17 agosto, prende il via l’edizione estiva del Pedras et Sonus Jazz Festival 2023 , tra gli appuntamenti musicali di spicco in Sardegna, in scena fino al 22 agosto con la direzione artistica della clarinettista Zoe Pia. Vedrà esibirsi il Me’Ta Quartet Reloaded, con Antonello Salis, Fabrizio Sferra, Sandro Satta e Riccardo Lay, Zoe Pia, il trio della cantante e pianista YumiIto, la cantante Camilla Battaglia, il contrabbassista Paolo Damiani, il progetto Le Scat Noir e la cantante Claudia Aru.

Sempre nel fine settimana, in programma per sabato 20 agosto alle 21 anche l’atteso concerto soul pop di Mario Biondi e la sua band al teatro comunale di Mogoro, in via del Campo. Biglietto a 25 euro, si può acquistare online sul circuito Box Office Sardegna o direttamente in loco. La biglietteria del teatro aprirà alle 19.30.

In questi giorni di eventi, gli stessi artisti del Pedras et Sonus Jazz Festival e poi Mario Biondi avranno modo di visitare la Fiera e ammirare le creazioni artigianali e artistiche esposte.

“Siamo molto contenti”, dichiara l’assessore della Cultura, Alex Cotogno, “sia per come sta andando la Fiera e sia per il calendario di eventi collaterali. Dei quattro già svolti – quello di Floris e Nu, lo spettacolo di danza dell’associazione di Mogoro, la cerimonia di consegna della Costituzione ai giovani del paese e lo spettacolo teatrale della compagnia Tragodia – hanno visto una grande partecipazione da parte della comunità mogorese. Con proposte di eventi simili a questi e che accontentano i gusti di tutti, l’intento è quello di far diventare il nostro paese sempre più un catalizzatore culturale per tutto il territorio del Parte Montis, non solo in occasione della Fiera ma anche in altri periodi dell’anno”.

Mercoledì, 16 agosto 2023