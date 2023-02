Ottantanove corsi di studio per i futuri laureati a Cagliari - Sardegna

Quasi diecimila studenti delle scuole superiori pronti a invadere la Cittadella universitaria per le tre giornate di orientamento dell'ateneo cagliaritano in programma il 2,3,4 marzo a Monserrato. I ragazzi potranno visitare aule, lavoratori didattici, biblioteche e musei. E potranno conoscere i servizi forniti dall'università del capoluogo e le agevolazioni sì tasse, borse di studio, alloggi e trasporti.

In vetrina anche le novità proposte dall'ateneo: un corso di laurea professionalizzante in Tecnologie industriali per la transizione energetica e digitale e tre lauree magistrali, Scienze delle professioni sanitarie, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie e Giornalismo e informazioni web.

L'offerta complessiva è di ottantanove corsi di studio.

"Cagliari - ha detto il rettore Francesco Mola - nel panorama sempre mutevole di offerte anche telematiche, ha tenuto bene in quanto a iscrizioni e punta sempre di più verso l'innovazione.

Laurearsi è sempre più importante: tutte le statistiche mostrano in maniera chiara che la laurea è decisiva per trovare un lavoro qualificato, con una buona remunerazione e in tempi tanto più brevi quanto più elevato è il livello di formazione".

La Cittadella aspetta gli studenti dalle 9 alle 15 nei giovedì e venerdì. E dalle 9 alle 13 di sabato 4 marzo. Le immatricolazioni, quest'anno, hanno ribadito i numeri di dodici mesi fa: sono state 4064 per una popolazione studentesca di 27mila studenti. Un comunità che si allarga oltre i confini regionali con tanti progetti diversi: offre ogni anno oltre 1500 borse per la mobilità internazionale in Europa o in Paesi extra-Ue, per effettuare periodi di studio, tirocinio, tesi di laurea, o anche, da quest'anno, mobilità di breve durata per frequentare corsi intensivi o summer school. Sono oltre 140 gli insegnamenti in lingua inglese e 12 i percorsi di doppia laurea.



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna