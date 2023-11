Ottantaduenne muore schiacciata da un albero, il figlio: "Voglio giustizia"

80enne muore schiacciata da un albero

Era una tragedia annunciata secondo il figlio di Teresa Veglianti, morta a 82 anni schiacciata sabato scorso da un albero in via di Donna Olimpia, a Roma.

Ivano, il figlio della signora, si è sfogato con Il Messaggero, spiegando che quell’albero era pericolante da tempo ed era attenzionato anche perché in una zona molto di passaggio, vicino ad una scuola. “Mia mamma era molto conosciuta, era la mamma e la nonna di tutti. Era uscita sicuramente per alcune commissioni qui nel quartiere e invece è morta così, senza alcun senso.”- racconta Ivano. “Adesso però voglio giustizia perché questa morte si poteva evitare, mia mamma poteva salvarsi se qualcuno avesse ascoltato le richieste del quartiere di intervento.”

Intanto, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sono in corso tutte le verifiche del caso se, effettivamente, ci sia stata negligenza sulla vicenda. Non sembra avere dubbi a riguardo il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri: “A febbraio di quest’anno sono stati eseguiti ulteriori interventi sotto il controllo di un agronomo esterno. Alla luce di queste verifiche sembrerebbe dunque che la manutenzione ordinaria sia stata eseguita.”