Oss 44enne muore all’ospedale di Isili: “Un tumore se l’è portata via in due mesi”

È un lutto che ha colpito l’amministrazione comunale, l’associazione di volontariato del 118 Panda 13, la corale cittadina e tutti gli abitanti di Siurgus Donigala. La morte di Daniela Puddu, avvenuta qualche ora fa all’ospedale di Isili, ha fatto scendere sul paese della Trexenta una cappa di tristezza e disperazione e cancellato, in un solo colpo, tutta l’atmosfera natalizia. La donna, 44 anni, da tempo lavorava come Oss a bordo delle ambulanze, e aveva fornito un grandissimo aiuto durante i tempi, nerissimi, del Coronavirus. Un brutto male se l’è portata via in un paio di mesi. Lascia la mamma, un fratello e due sorelle e una bimba piccola. Sui social rimangono le sue foto, tutta bardata, mentre presta servizio insieme ai suoi colleghi del Panda 13 e mentre canta, felice, a vari eventi paesani. “È una morte sconvolgente per la sua rapidità”, commenta il sindaco Antonello Perra. “Daniela stava lottando da poco contro il tumore, la notizia della sua morte ci ha colto tutti impreparati. Da insegnante nell’istituto frequentato dalla sua figlioletta, abbiamo deciso di annullare la recita di Natale prevista per mercoledì prossimo. Doveva essere un momento di allegria ma non c’è nulla da festeggiare”. Molto toccante anche il messaggio, pubblico, dell’associazione La Corale di Siurgus Donigala: “Ci sono giorni che non vorremmo arrivassero mai e notizie che non vorremmo mai ricevere. Oggi purtroppo la notizia che non ci sei più, che non canteremo più insieme, ci ha spezzato il cuore. Noi ti ricorderemo sempre sorridente e allegra come lo eri il giorno che cantasti la canzone di Paola Turci. Ciao Dany, ti vogliamo bene”. Il funerale di Daniela Puddu sarà domani, martedì 20 dicembre 2022, alle 15, nella chiesa di Santa Maria.