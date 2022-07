Sorpreso ancora una volta dalla proprietaria del campeggio, è stato allontanato grazie all’arrivo dei militari. Più tardi l’uomo è stato notato con addosso un paio di scarpe vistosamente più grandi della sua taglia, oltre a pantaloncini e maglietta anche questi molto grandi: la mattina successiva due turisti tedeschi in vacanza nel campeggio si sono presentati dai carabinieri per denunciarne il furto.

I carabinieri di Castiadas hanno accertato che lo scorso 22 maggio l’uomo si era introdotto di primo mattino in una casa di Castiadas e, dopo aver consumato alcune vivande, aveva portato via un lettore cd.

Ha fatto qualche spuntino e ha rubato in una casa e poi in un campeggio. Un disoccupato di 41 anni di Sanluri, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato e violazione di domicilio.

Fonte: Link Oristano

