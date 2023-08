“Ospedali senza medici nell’Oristanese, all’assessore Doria chiediamo fatti”

Oristano

Le critiche del capogruppo M5S, Alessandro Solinas, dopo l’incontro in Prefettura

“Dopo oltre quattro anni di legislatura non è ammissibile che un assessore limiti all’accettazione di un tavolo tecnico la manifestazione della propria volontà di risolvere problemi di cui dovrebbe essere perfettamente a conoscenza“.

Questo il commento del capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale, Alessandro Solinas, alla luce della proposta di istituzione di un tavolo tecnico – coordinato dall’Ordine dei medici di Oristano – per far fronte alla carenza di medici denunciata dalle rappresentanze sindacali e dal Comitato per il diritto alla salute.

Dice Solinas: “Dall’assessore Doria ci si sarebbe aspettati maggiore proattività nella risoluzione dei problemi sui quali, tuttavia, parrebbe si voglia tirare a campare fino all’approssimarsi della campagna elettorale“.

“Si preannuncia un’estate caldissima per il Pronto soccorso di Oristano“, continua il capogruppo del Movimento 5 stelle, “il numero degli accessi aumenta considerevolmente e la carenza di personale costringe gli utenti a tempi di attesa più lunghi e i medici a turni estenuanti. La situazione in cui versano gli ospedali dell’Oristanese non è migliorata. L’esiguo numero dei medici nel reparto di medicina generale è diminuito rispetto ad un anno fa arrecando ulteriori gravi disagi”.