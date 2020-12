Ospedali: i medici bocciano il trasloco dei pazienti da Oristano a Bosa

La riorganizzazione temporanea del sistema ospedaliero oristanese con particolare riferimento alla Medicina, in partenza domani, non piace ai medici che bocciamo le soluzioni adottate per fare fronte alla grave emergenza determinata dai contagi di sanitari e pazienti nell’ospedale San Martino di Oristano.

“Esprimiamo viva preoccupazione per l’inappropriatezza delle soluzioni paventate, come apprese dalla stampa, che potrebbero determinare una non corretta gestione dei pazienti afferenti al nosocomio oristanese”, scrivono i medici in una nota diffusa dall’Ordine provinciale di Oristano e dai sindacati Anaao, Aroi Emac, Cimo e Snr, con la quale si chiede un immediato incontro ai vertici del sistema sanitario per un confronto “tecnico”.

“Gradiremmo avere delle risposte che siano confacenti alla realtà”, si legge nella nota dei medici. “Risposte che chiedono i cittadini, gli operatori sanitari che operano con grande difficoltà, senza false promesse come è avvenuto nel passato”.

“Ci rendiamo disponibili a discutere, con totale spirito di collaborazione, al fine di individuare le soluzioni più realistiche e concrete in una situazione di evidente estrema complessità”, scrivono ancora i medici nel loro documento.

“Questo non è il momento di trovare delle responsabilità, che chiaramente esistono e saranno valutate successivamente”, si legge ancora nella nota. “Sarebbe opportuno e indispensabile avere delle risposte su come si vogliono affrontare tali emergenze, quali sono le strategie, prendendo chiaramente in considerazione la situazione attuale e le realtà nosocomiali, strutturali e organizzative presenti nel nostro territorio”.

“La situazione sanitaria che si è verificata nella nostra provincia, a seguito della pandemia covid, ha necessità di essere valutata nella sua globalità anche alla luce delle criticità verificatesi nell’ospedale San Martino di Oristano”, è scritto nel documento dei medici. “Vogliamo ricordare che il Pronto Soccorso di tale presidio è rimasto chiuso per ben 40 giorni e successivamente alla sua apertura si sono verificati dei focolai in vari reparti che hanno determinato la chiusura degli stessi”.

“Per tale motivazione chiediamo di avere un incontro al fine di poter tecnicamente trovare una soluzione a questi eventi che hanno penalizzato, e riteniamo penalizzino, sia i cittadini della nostra provincia che il personale sanitario”.

Interpellato in proposito il presidente dell’Ordine dei medici Antonio Sulis ribadisce che si deve affrontare l’emergenza nel suo complesso e su basi professionali. Sulis, inoltre, ritiene pericoloso il trasferimento dei malati non covid al reparto Medicina dell’ospedale di Bosa, per trasformare il reparto Medicina dell’ospedale di Oristano in un reparto riservato ai soli malati di covid.

“Bosa”, sostiene il presidente Sulis, “non ha le caratteristiche strutturali e organizzative per coprire le esigenze del reparto Medicina di Oristano”.

Martedì, 8 dicembre 2020

