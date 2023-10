Ospedali di Oristano, Bosa e San Gavino in emergenza: si sono rotte le tac

Oristano

Gravi disagi nei presidi

Fine settimane di grande emergenza nei principali ospedali del Centro Sardegna. Sono infatti tutte fuori uso le Tac in dotazione agli ospedali San Martino di Oristano, Mastino di Bosa e anche quella del Nostra Signora di Bonaria di San Gavino.

La Tac del San Martino di Oristano si è fermata stamattina ma il tecnico che la dovrà sistemare non arriverà a Oristano prima della prossima settimana. Da ricordare che si tratta di un macchinario che ha 14 anni di attività, un’età che lo rende ormai obsoleto, visto che la vita massima raccomandabile per questa apparecchiatura è di 12 anni. E anche per questo motivo sono sempre più frequenti i malfunzionamenti che ne causano il blocco dell’attività.

Al Mastino di Bosa la Tac manca, invece, già dalla fine dello scorso mese di settembre, da quando cioè è stata smontata e trasportata via. Nè si conoscono ancora i tempi di consegna e installazione della nuova e modernissima Tac che dovrà sostituirla, perchè è necessario effettuare alcuni lavori di adeguamento degli impianti nella stanza che dovrà ospitarla.

E così, sia i pazienti ricoverati che quelli in arrivo con il 118 al Pronto Soccorso di Bosa, se hanno necessità di questo esame devono essere trasportati in ambulanza in un altro ospedale.

Disagi da ieri anche all’Ospedale di San Gavino, dove i pazienti con necessità della Tac sono stati trasportati finora a Oristano.

Nè può essere di grande supporto la Tac in dotazione al Delogu di Ghilarza, utilizzabile per le Tac ordinarie solo qualche giorno alla settimana, per la carenza di tecnici e radiologi, e impiegata per le Tac con contrasto solo il lunedì, unico giorno alla settimana in cui è disponibile l’anestesista.

Quella di questi giorni è quindi una situazione di grave emergenza considerato che i tre nosocomi che non dispongono di una Tac operano in un bacino di utenza di circa 200 mila persone, e che ben tre Pronto Soccorso non sono in grado , senza questo ormai indispensabile macchinario, di fronteggiare le urgenze, specie delle patologie che necessitano di una diagnosi tempestiva.

Da ricordare che ancora al San Martino si attende l’arrivo e la installazione della nuova Tac a 128 strati, del valore di circa 700 mila euro, acquistata 4 anni fa ma mai attivata. Alla base del grave ritardo le infinite discussioni per scegliere il luogo dove posizionarla all’interno dell’ospedale.

Venerdì, 13 ottobre 2023