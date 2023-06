Ospedale Giovanni Paolo II e Mater Olbia uniti nelle emergenze - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 16 GIU - Si rinnova, in vista della stagione estiva e del suo carico di turisti e pazienti in Gallura, la collaborazione tra la struttura ospedaliera del Giovanni Paolo II e quella del Mater Olbia, una sinergia che vede i due ospedali e la Asl Gallura, impegnati nella gestione delle emergenze e urgenze soprattutto nell'ambito della traumatologia per la frattura del femore e in quello delle emorragie celebrali.

Inaugurata a febbraio, la collaborazione prosegue intensificando il suo lavoro e l'apporto di personale medico, per sopperire alla sempre più maggiore richiesta di servizi sanitari d'urgenza. È stata creata una struttura adiacente all'ingresso principale del pronto soccorso del Giovanni Paolo II, nella quale viene effettuato il triage, per poi indirizzare i pazienti, ora nei reparti della struttura della Asl, ora in quelli della struttura privata convenzionata del Mater Olbia a pochi chilometri di distanza. "Si tratta di un servizio di grande importanza perché evita di trasportare i pazienti con determinate patologie, a bordo dell'elisoccorso verso le strutture di Sassari e Nuoro", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, durante la presentazione del servizio a Olbia. L'intera operazione è stata denominata "catamarano". "Abbiamo pensato questo servizio condiviso come a due strutture sanitarie che, esattamente come due scafi di uno stesso catamarano devono necessariamente lavorare insieme, con il punto di connessione comune che è il nostro Pronto soccorso", ha spiegato Marcello Acciaro, direttore generale della Asl Gallura.

"Durante il periodo estivo le strutture sanitarie olbiesi hanno numeri di accesso paragonabili a quelli degli ospedali di città come Roma - ha affermato il Marcello Giannico, direttore generale del Mater Olbia - è per questo che la creazione di sinergie può portare un grosso miglioramento al servizio sanitario tutto". (ANSA).



