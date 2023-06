Ospedale e stadio a Cagliari, bordata di Truzzu a Solinas: “Non ho tempo da perdere con le provocazioni”

“Non ho tempo da perdere con le provocazioni”. Il primo cittadino Paolo Truzzu replica duramente alle dichiarazioni del presidente della giunta regionale Christian Solinas che oggi al Brotzu ha definito “una provocazione” la costruzione del nuovo ospedale a Sant’Elia.

Il Governatore ha anche attaccato il Comune che non avrebbe, a suo dire, ancora indicato le aree per la realizzazione del nuovo “ospedale di città”. Poco fa la replica, durissima del sindaco del capoluogo. “Mi sono sempre dichiarato favorevole al nuovo ospedale, così come al potenziamento del Brotzu e allo stadio a Sant’Elia”, ha dichiarato il primo cittadino cagliaritano, “mi fa piacere che anche il presidente si sia convinto. Io però non ho tempo da perdere con le provocazioni e attendo (da febbraio scorso) una richiesta ufficiale, con la quale vengano indicate le caratteristiche dell’area per il nuovo ospedale. Siamo pronti a rispondere in poche settimane”.

Nel corso della conferenza stampa di stamattina a palazzo Bacaredda il primo cittadino ha ribadito la necessità di potenziare il Brotzu “ospedale essenziale e strategico per la Sardegna. Non possiamo bloccare la realizzazione della nuova piastra e tutti gli investimenti. Perché stare fermi significa condannare a morte i malati”.