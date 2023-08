Ospedale di comunità a Ghilarza, il Comitato per il “Delogu” contesta il ritardo nella riapertura

Sanità "Disattese le rassicurazioni dei dirigenti Asl"

L'ingresso dell'ospedale di comunità a Ghilarza. Foto Asl 5 Oristano

Ghilarza

“Disattese le rassicurazioni dei dirigenti Asl”

“Con senso di profonda amarezza, anche se forse non di sorpresa”, il Comitato civico per l’ospedale “Delogu” ha appreso del ritardo nella piena riapertura dell’ospedale di comunità di Ghilarza.

“Le rassicurazioni da parte dei dirigenti Asl sono state puntualmente disattese”, scrive il Comitato, ricordando che nell’incontro del 25 luglio con il direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi e con il direttore sanitario Antonio Maria Pinna aveva “ricevuto ferme e reiterate rassicurazioni in merito alla riapertura il 1° agosto”.

L’ospedale di comunità era stato chiuso a metà luglio per consentire a uno dei due medici in servizio di andare in ferie, mentre il collega era stato temporaneamente assegnato al reparto Medicina del “San Martino” di Oristano.

A proposito del ritardo nella ripresa dei ricoveri, il Comitato si dice “contrario a tale chiusura, perché ritiene che la continuità del servizio sia fondamentale al fine di evitare ulteriori disagi al paziente-utente. Ragion per cui rinnoviamo con forza le nostre richieste per l’immediato ripristino di un servizio importante, in un periodo in cui l’offerta sanitaria pubblica è alquanto impoverita sul nostro territorio, complice la carenza dei medici di base”.

Mercoledì 2 agosto 2023

commenta