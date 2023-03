Ospedale: Chirurgia in emergenza, Medicina taglia i posti letto, cantiere in Pronto soccorso

Oristano

Situazione sempre difficile al San Martino

Nuove criticità all’ospedale San Martino di Oristano. L’allarme stavolta suona anche per il reparto Chirurgia, che da qualche giorno per far fronte a tutte le richieste di ricovero ha necessità di dirottare alcuni pazienti “in appoggio” ad altri reparti. Un picco di arrivi legato anche alle difficoltà del reparto di Chirurgia dell’ospedale di San Gavino, dove è appena andato in pensione il primario e altri chirurghi sono assenti per malattia. I tre medici rimasti in servizio nella Chirurgia di San Gavino, ufficialmente sempre aperto, hanno così dovuto sospendere gli interventi programmati, tranne quelli di urologia, ma capita che al San Martino venga trasferito anche qualche paziente con necessità di un intervento di urgenza.

Si aggrava intanto all’ospedale di Oristano anche la situazione della Medicina. Il reparto, nonostante abbia sempre in carico un numero di ricoverati superiore ai posti letto, in questi giorni si trova nella paradossale situazione di dover offrire sistemazione anche ai pazienti che non trovano posto in chirurgia. E questo mentre la direzione ha deciso di attuare un’ulteriore e sensibile contrazione dei posti letto, che, già ridotti nei mesi scorsi a 48 da 65, ora diventeranno 36.

Come spiega il direttore generale dell’Asl Angelo Maria Serusi in una nota inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità, all’Ares, all’Areus e a tutte le Asl della Sardegna, infatti, in Medicina il drastico taglio dei posti letto è giustificato dalla necessità di “intervenire con puntuali azioni di manutenzione straordinaria in varie stanze di degenza”, dopo che il servizio tecnico ha segnalato che “dopo 12 anni dall’apertura del reparto, si evidenziano criticità sia della muratura sia degli impianti elettrici e dei pavimenti”.

E così al San Martino sarà presto avviato un altro cantiere, che si aggiunge a quello, aperto due settimane fa al Pronto Soccorso, dopo che un operatore sanitario è inciampato rovinosamente in un pezzo di linoleum fissato con il nastro adesivo a rattoppare una lesione del pavimento. I lavori per il rifacimento del pavimento sarebbero dovuti durare pochi giorni ma polvere, rumori, calcinacci e viavai di operai interessano ancora anditi e ambulatori dei codici gialli e rossi con l’attività del Pronto Soccorso ristretta nella zona dei codici bianchi e dell’Osservazione breve. E proprio in un momento di maggiore difficoltà, con i pazienti destinati alla Medicina e alla Chirurgia costretti a lunghe attese per ottenere una sistemazione.

Né si conosce al momento la data prevista per la fine dei lavori di manutenzione che presto saranno avviati in Medicina, “sempre rimandati per esigenze di ricovero, ma non più procrastinabili”. Si procederà comunque in questi giorni alla chiusura di alcune stanze di degenza, a partire dall’area ex covid.

L’ulteriore contrazione di posti letto, secondo la nota del direttore Serusi, non deve però preoccupare perché “la riduzione a 36 posti letto garantirà comunque un adeguato livello di assistenza e di sicurezza e qualità delle cure per i pazienti e gli operatori” e “perché “risponde ai criteri dell’accreditamento” e, in particolare, “al numero di medici attualmente presenti in reparto”.

D’altra parte, ricorda sempre il direttore Serusi “sta entrando a regime l’ospedale di Comunità recentemente aperto a Ghilarza che, sebbene orientato principalmente alla gestione di pazienti a bassa intensità di cure è dotato di venti posti letto che, in sinergia con i reparti di medicina del San Martino e del Mastino di Bosa potranno fornire ugualmente un’adeguata copertura sanitaria del territorio”.

Da ricordare che il nuovo Ospedale di Comunità del Delogu di Ghilarza conta attualmente una decina di ricoverati e ha una gestione affidata in gran parte al personale infermieristico perché è destinato a un tipo di paziente ben diverso da quello che ha necessità di un posto letto e delle cure che in provincia solo la Medicina del San Martino dovrebbe assicurare.

E neanche la Medicina del Mastino di Bosa, dove si registra una grave carenza di personale e dove comunque arrivano pazienti anche in grave condizioni dal San Martino di Oristano, è attrezzata per far fronte a degenti con necessità di cure ad alta intensità, in capo solo alla Medicina di Oristano.

Una situazione, quella della Medicina del San Martino, destinata quindi a peggiorare ulteriormente nei prossimi mesi. Ancora prima del periodo di ferie infatti, lasceranno il reparto altri due medici. Inutile si è rivelato anche l’arruolamento di un internista con contratto di libera professione e una retribuzione di 2400 euro a fronte di 30 ore di lavoro alla settimana: dopo soli due turni di lavoro il suo nome è scomparso dall’organico del reparto.

Giovedì, 23 marzo 2023