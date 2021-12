Oristano

Il Comitato provinciale per il diritto alla salute fa notare che certe battaglie si possono vincere

“Mentre all’ospedale di Oristano gli interventi chirurgici programmati sono bloccati da quasi venti mesi, a Iglesias è stata sufficiente la protesta del sindaco e dei colleghi del territorio scesi in campo per occupare il CTO, per ottenere dopo appena due giorni un provvedimento dell’Assessorato alla Sanità che assicura il funzionamento del presidio nell’arco delle 24 ore”.

La denuncia arriva dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, che segnala come – secondo quanto disposto dall’assessore Nieddu – arriveranno gli anestesisti e gli ortopedici del Brotzu in soccorso al CTO di Iglesias, a rischio di chiusura. Con questo obiettivo la delibera dispone infatti che le Aziende interessate stipulino i necessari accordi. Accordi che dovranno prevedere anche “l’accesso diretto al Santissima Trinità di Cagliari dei pazienti provenienti dai Pronto soccorso dell’ AOU di Cagliari e del Brotzu”.

Una decisione assunta in tempi rapidissimi. Da qui l’amara conclusione dei dirigenti del Comitato salute: “Mai come oggi abbiamo avuto la consapevolezza, dopo più di un anno di battaglie, manifestazioni, denunce a tutti i livelli, che la sorte di un ospedale e dell’assistenza sanitaria di un territorio sia segnata.”

“A Oristano a mala pena si fa fronte alle urgenze, ma non importa niente a nessuno”, prosegue il documento del Comitato. “E questa situazione è emblematica dello scarso o nullo peso specifico dei consiglieri regionali eletti dai cittadini di questa provincia, di cui dovrebbero, con le unghie e con i denti, tutelare la salute”.

“Il tutto fa il paio con le promesse mai mantenute da parte della direzione ospedaliera rispetto a prestazioni aggiuntive degli anestesisti di Nuoro: dodici ore una volta alla settimana, come se negli altri sette giorni ai pazienti fosse impedito di fratturarsi. O al millantato rientro di un’anestesista dalla maternità o all’arrivo di tre pediatri entro il mese di dicembre”, si legge ancora nella nota.

Conclude il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano: “Di certo c’è solo che due pediatri andranno in pensione tra qualche giorno e che, con l’organico della Pediatria ridotto a sei medici, non si garantiranno neppure i servizi essenziali. Ci chiediamo se la popolazione abbia preso coscienza della gravità della situazione, se le istituzioni locali siano disponibili a mettersi alla testa dei propri cittadini per rivendicare il sacrosanto diritto alla salute, consapevoli tutti che il tempo per raggiungere altre strutture spesso non c’è.”

Dal Comitato anche l’annuncio di imminenti manifestazioni di protesta: “Appena possibile manifesteremo per richiamare l’attenzione di una politica regionale muta, cieca e sorda rispetto al grido di aiuto di tutta una provincia.”

Lunedì, 27 dicembre 2021

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.