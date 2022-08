Oristano

Il direttore generale Angelo Serusi risponde al Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano



«La Direzione della Asl di Oristano non fa proclami, ma lavora sodo per garantire i servizi sanitari e tutelare la salute dei cittadini. Prova del nostro impegno è che per tutto il periodo estivo non ha chiuso un solo servizio ospedaliero». Il direttore generale della Asl 5, Angelo Serusi, risponde così al documento con cui il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano ha segnalato i lunghi tempi di attesa per gli interventi chirurgici nel reparto di Ortopedia al “San Martino”.

«Abbiamo continuato ad accogliere i pazienti, compresi quelli provenienti da territori che si trovano in questo momento in maggiore difficoltà, perché il nostro dovere è assistere tutti, a prescindere dalla loro provenienza geografica. Che questo abbia accresciuto i volumi di attività è naturale, ma il sistema ha retto e regge grazie a un grande lavoro di squadra», dice Serusi in una nota diffusa dalla Asl. «Quella di Oristano è una realtà che sta ripartendo, ma questi risultati sembrano infastidire una certa parte che continua a tacere su sforzi e traguardi raggiunti, su tutti la riapertura dell’Emodinamica, il rafforzamento della Neurologia e della Pediatria, l’implementazione della filiera oncologica, definendo “proclami” quelle che sono attività oggettive, formalizzate, certificate».

Quanto alla situazione dell’Unità operativa di Ortopedia dell’ospedale San Martino, il manager della Asl di Oristano non nega la pressione attualmente subita dal reparto, legata per un verso all’accoglienza, doverosa, di pazienti provenienti da altri territori attualmente in sofferenza, per altro verso alla carenza di anestesisti che limita le sedute operatorie disponibili, ma chiarisce quali sono le soluzioni messe in campo.

«Ribadiamo che continueremo ad assistere, finché ci sarà disponibilità di posti letto, anche pazienti residenti in altre province e sottolineiamo che, a prescindere dai tempi d’attesa dell’intervento, i degenti sono comunque monitorati e si trovano in un ambiente protetto», afferma Serusi. «Per far sì che entrino il prima possibile in sala operatoria, stiamo facendo di tutto per reclutare nuovi anestesisti e incrementare così il numero delle sedute operatorie».