Orrore social: spara a un gatto, lo fa sbranare dai suoi cani e poi mette il video su Tik Tok

Terribile e scioccante il video che per qualche ora ha inorridito il social Tik Tok. Un uomo di Partinico, in provincia di Palermo, ha filmato un gattino che cercava di sfuggire ai suoi tre cani. Dopo gli sparato e ha permesso ai suoi cani di mangiarlo. Il tutto, come se non bastasse questo scempio, pubblicato in rete. La denuncia del fatto è arrivata dall’associazione animalista Lega Nazionale per la Difesa del Cane (Lndc Animal Protection), che ha ricondiviso il video sui propri profili social per sensibilizzare e far sapere che atti di questo genere non possono restare impuniti.

“Siamo a Partinico (PA). Un uomo armato aizza tre cani all’inseguimento di un gatto indifeso. Il poverino scappa e riesce ad arrampicarsi su un albero, ma l’uomo sembra sparargli, facendolo cadere a terra. Subito i cani si avventano sul malcapitato, sbranandolo”, si legge nel post diffuso su Facebook dalla Lndc e corredato di video che si apre con l’alert “Le immagini mostrate nel video sono molto forti e possono urtare la tua sensibilità”. L’associazione ha poi aggiunto che l’uomo in questione sarebbe abituato a postare questo tipo di contenuti sui gatti e che hanno già provveduto a sporgere denuncia. “Sia chiaro, questi atti non possono essere derubricati a un bizzarro trend social: sono condotte profondamente malvagie che costituiscono reato”- hanno concluso nel post.