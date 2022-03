Orrore nelle campagne di Sestu: “Resti di cani o gatti bruciati, vicino c’è la colonia felina di San Gemiliano”

Orribile scoperta nelle campagne di San Gemiliano a Sestu. I resti carbonizzati “di quelli che sembrano essere 4 o cinque gattini” sono stati ritrovati da un cercatore di asparagi, Gianluca C. L’uomo, durante una passeggiata in campagna, ha notato i resti degli animali: “Lì vicino c’è una colonia, la conformazione dello scheletro, del cranio e delle mandibole non lascerebbe dubbi. Più di una volta nella zona fra il quartiere di Is Cogottis e la zona di San Gemiliano c’è stato qualcuno che di dilettava a far fuori i gatti randagi, utilizzando del veleno. Ho già avvisato l’assessore competente e il comandante della compagnia barracellare. Valuterò se sporgere denuncia”, spiega il 32enne, “atti del genere non vanno ignorati e il responsabile deve subire una pena esemplare”.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Antonio Fadda, comandante dei barracelli sestesi, conferma: “Ho ricevuto le foto, farò delle indagini per scoprire realmente di cosa si tratta e avviserò subito la polizia Locale, perchè possa provvedere a fare portare via le carcasse. Dalle immagini sembrano proprio essere gatti, verificheremo per capire se si tratta proprio di loro o, magari, di cani”.