E’ morta di fame. Di fame e di stenti, a neanche una settimana di vita, dopo essere stata partorita dalla madre, 18 anni, in una stanza della casa dove vive con alcuni parenti. L’orrore, tragico orrore, si è consumato a Burgos, 870 anime nel Sassarese. Qualcuno, impietosito da quel corpicino pelle e ossa, oggi si è finalmente deciso a chiamare il 118. Ma era già troppo tardi: i medici, gli infermieri, hanno fatto di tutto per salvare la piccola ma non ci sono riusciti. La piccola aveva appena 5 giorni di vita: sarà ora l’autopsia, già disposta dalla procura di Nuoro, a far luce su quanto è accaduto. Massimo riserbo per il momento da parte degli inquirenti, che stanno cercando di capire che cosa è successo in quella casa che è diventata la tomba della povera piccola.

Sconvolta e incredula l’intera comunità di Burgos, sotto choc per quanto successo.

L'articolo Orrore in Sardegna, morta di stenti neonata di 5 giorni partorita in casa proviene da Casteddu On line.