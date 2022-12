Orrore in Inghilterra, giovani fidanzati italiani trovati morti: fermato un 21enne

C’è un fermo per il duplice omicidio di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, la coppia di fidanzati siciliani ritrovati privi di vita in un appartamento di Thornaby-on-Tees, nello Yorkshire del nord, Inghilterra. La coppia, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, non dava notizie da qualche ora. La terrible scoperta è stata fatta da alcuni amici. Il delitto è stato scoperto intorno alle 14:00 di ieri. La polizia ha fermato un uomo di 21 anni fortmete indiziato dell’omicidio di Nino Calabrò e della fidanzata, Francesca Di Dio. Non sono stati rivelati i dettagli del crimine, la polizia inglese mantiene il più stretto riserbo ma cerca testimoni dell’accaduto. S’invitano eventuali testimoni che possano aver notato qualcosa di sospetto nella zona di Thornaby Road, a farsi avanti. L’omicidio dei due ragazzi è avvenuto, presumibilmente, tra le 10:00 e le 11:00 di mercoledì 21 dicembre, stando a quanto ha potuto verificare il medico legale intervenuto sul luogo del ritrovamento dei due cadaveri. Un delitto, quindi, che si è consumato in pieno giorno. Per adesso non si sa perchè i due ragazzi siano stati ucciso, il sospettato fermato ancora non ha parlato. Nino Calabrò si trovava in Inghilterra per lavoro, non sarebbe tornato in Sicilia per le vacanze di Natale così la sua fidanzata è partita per trascorre lì qualche giorno.