Orrore a Terralba: "Una cagnolina chiusa in una busta per farla morire"

Orrore nelle campagne di Terralba, una cagnolina di pochi mesi è stata trovata dentro un grosso sacco nero, chiuso. Il delinquente che ha compiuto il folle gesto l’ha fatto, sicuramente, per sopprimerla. La denuncia arriva dai volontari dell’Anta Terralba Odv, realtà che da anni si batte per tutelare e salvare gli animali: “Una cagnolina di piccola taglia, con la coda mozzata in fase di cicatrizzazione, terrorizzata”, raccontano i volontari, che hanno pubblicato su Facebook foto e storia. “Guarda i suoi occhi, miserabile”, scrivono, rivolgendosi a chi ha chiuso l’animale dentro la busta. “Cerchiamo una famiglia per lei, evitiamo che finisca in canile, noi non abbiamo possibilità di tenerla. Aiutateci a farle ritrovare la fiducia nelle persone, che non tutti siamo delle m**** come chi ha fatto questo Grazie a Federica che ci ha avvisato e per stanotte la ospita a casa sua”. Chiunque voglia adottare la cagnolina può contattare l’associazione direttamente su Facebook.