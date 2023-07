Orrore a Serramanna, gattino trovato chiuso dentro un sacchetto di patatine

Serramanna – Un gattino rimane intrappolato dentro a un sacchetto di patatine abbandonato in strada: salvato da una donna durante una passeggiata che commenta: “È vero che a volte i cestini sono pieni ma uno spazietto se ci si impegna si trova e se non si trova si ritira comunque e si butta appena possibile o in casa”. Spazzatura un po’ ovunque, nelle strade, nelle piazze e nei parchi regna l’inciviltà che causa danni non solo all’ambiente bensì anche agli animali. Quanto accaduto pochi giorni fa in pieno centro dimostra quanto è importante rispettare le regole al fine di conservare il decoro urbano ed evitare possibili inconvenienti come quello accaduto al felino che, forse attirato dall’odore dello snack al formaggio, gli è rimasta intrappolata la testa dentro la busta. “Sono andata a prendere un po’ d’aria nel piazzale della chiesa e dal muraglione, nella piazzetta sottostante, ho notato un gatto che aveva qualcosa in testa e si muoveva in modo strano – racconta Ilenia –

poi ho capito che aveva infilato la testa in un pacchetto di patatine e non riusciva a toglierselo.

La bustina si gonfiava e sgonfiava mentre cercava di respirare. Sono andata piano piano e per fortuna sono riuscita a toglierla,

spero sia stato un “incidente” e non uno scherzo di cattivo gusto. Ad ogni modo è bello stare in giro a distrarsi un po’, ma senza essere così distratti da lasciare l’immondizia in giro”. Gli operatori ecologici svolgono il loro lavoro regolarmente ma di certo non possono stare appresso al menefreghismo e alla cattiva educazione di chi getta i rifiuti in terra. Cestini e raccoglitori per l’immondizia sono presenti un po’ ovunque, compresi quelli delle attività private e, se proprio dovessero essere fuori mano, conservare il pattume prodotto sino all’arrivo a casa non sarebbe un disagio tale da causare un danno irreparabile quanto come in questo caso che, senza l’aiuto della donna, il povero felino sarebbe potuto anche soffocare. “Morale della favola: forse per qualcuno sono dettagli

ma ricordatevi sempre che sono i dettagli a fare la differenza. Chi non è in grado di fare bene nel proprio piccolo dubito sia un drago nelle cose importanti” conclude la cittadina.