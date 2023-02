Orrore a Sassari, scuoiato un cane: il racconto di Fabio Fish a Radio Zampetta Sarda

ORRORE A SASSARI, CANE SCUOIATO. IL RACCONTO DI FABIO FISH A RADIO ZAMPETTA SARDA.

Chi ci informa di un atto privo di qualsiasi rispetto per gli animali è un nostro collaboratore, Fabio Fish che nel suo gruppo fb, Amici Degli Animali Sassari spiega la reale dinamica di quanto è successo i primi del mese.

“Un passante con i propri cani scopre i resti di un cane vicino ad una cabina elettrica, ci fa una segnalazione, contattiamo la Polizia locale per poter fare un controllo. La polizia locale chiede l’intervento delle guardie zoofile che riconoscono l’animale come cane e procede alla rimozione. Parallelamente contattiamo una veterinaria esperta di levrieri che riconosce per la sua struttura i resti di un levriero e anche lei come noi tutti ci chiediamo il perché …se qualcuno ha qualche idea oppure è a conoscenza di movimenti particolari in zona commenti il post originale sulla pagina o contatti la polizia municipale di Sassari.

(Foto oscurata per non urtare la sensibilità dei lettori )”

