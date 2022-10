Pestato, derubato e violentato. E’ finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni il ragazzo sardo di 22 anni vittima di un’agghiacciante aggressione a Roma nel rione San Lorenzo.

Gli inquirenti stanno indagando sulla versione dei fatti. Il giovane, uscito da una discoteca nei pressi del Colosseo venerdì notte, avrebbe preso a noleggio un monopattino elettrico per raggiungere qualche amico nella zona di San Lorenzo. Il monopattino si ferma, lui prosegue sul marciapiede e viene avvicinato da tre individui che lo minacciano, lo picchiato e poi lo costringono a consegnare il denaro che aveva nel portafoglio. Lo avrebbero poi preso di peso e condotto a un bancomat. Il fallimento del prelievo ha causato la violenta reazione di uno dei tre malviventi ha abusato sessualmente del ragazzo all’interno di un androne mentre gli altri due continuavano a massacrarlo di botte.

