Stava ripulendo un giardino nella zona della spiaggia delle saline a Olbia. Fra i rifiuti raccattati, anche un petardo inesploso che è scoppiato e gli ha fatto perdere la mano. Protagonista dell’incidente un operaio di 62 anni, dipendente di una ditta che si occupa di manutenzione delle aree verdi. Un collega che si trovava con lui ha immediatamente chiamato il 118 e l’operaio è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia, dove si trova ora ricoverato nel reparto Ortopedia. Non è chiaro se il petardo sia stato ritrovato abbandonato nel giardino o se invece fosse in possesso dello stesso giardiniere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, con gli artificieri, per verificare quanto accaduto. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta e i militari stanno vagliando le testimonianze di chi ha assistito all’incidente, nell’attesa di poter sentire anche la versione del ferito. Impossibile interrogarlo, al momento, perché ancora sotto choc per quanto accaduto.

