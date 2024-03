Orologi avanti di un'ora, si torna all'ora legale

Questa notte, tra sabato 30 e domenica 31 marzo, si avvicina il cambio dell’ora legale. Alle 2 del mattino sarà il momento di spostare le lancette dell’orologio un’ora avanti. Questo significa che per una notte si dormirà un’ora in meno, ma contemporaneamente si guadagnerà un’ora di luce in più ogni giorno per i prossimi mesi, fino al 27 ottobre, quando si farà ritorno all’ora solare. L’adozione dell’ora legale si basa sull’ottimizzazione dell’uso della luce solare durante le giornate più lunghe di primavera ed estate. Questo adattamento non solo offre maggiori ore di luce durante il giorno, ma aiuta anche a ridurre il consumo di energia elettrica, contribuendo così a una gestione più efficiente delle risorse. Nonostante l’ora legale abbia vantaggi evidenti, negli ultimi anni si è intensificato il dibattito sulla sua necessità, con proposte di eliminare il cambio stagionale da ora solare a ora legale e viceversa. Secondo le stime di Terna, durante i sette mesi di ora legale in Italia si risparmieranno circa 90 milioni di euro grazie

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie