Oristano, via libera progetto pista ciclabile Torre grande - Sardegna

Il Comune di Oristano ha aggiudicato la progettazione della pista ciclabile di Torre Grande al raggruppamento temporaneo di professionisti formato dagli ingegneri Riccardo Auteri e Narciso Piras, dall'architetto Valerio Montieri, dal geologo Valentino Demurtas e dall'agronomo Federico Corona. Il raggruppamento ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di 100/100 ed un ribasso sull'offerta economica del 42,1 % per un importo di 71mila euro.

"Il progetto, che rientra nel quadro del Programma di rigenerazione urbana, dovrà prevedere la realizzazione di un asse ciclopedonale di collegamento tra la borgata di Torre Grande e il porto turistico, in continuità con la pista sul Lungomare Eleonora d'Arborea - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete -. Il progetto punta al completamento del processo di rigenerazione della località marina di Torre Grande, rispondendo all'obiettivo di valorizzazione degli ambiti naturali presenti nell'area, creando percorsi di fruizione per pedoni e biciclette. In particolare si prevede di realizzare sulla via Millelire, da villa Baldino verso il porticciolo, un percorso ciclopedonale, parcheggi, illuminazione pubblica, sottoservizi e opere a verde".

Il progetto si configura come un lotto funzionale di un progetto generale, in continuità e completamento a due interventi in corso di realizzazione finanziati nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale "Viaggio della Terra dei Giganti". Per la realizzazione dell'intervento sono pronti un milione 874 mila euro. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza mette a disposizione un milione 800 mila euro.



