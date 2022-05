Le categorie in acqua saranno quelle Under 21, 17 e 15 e le atlete e gli atleti dovranno seguire il regolamento che sarà osservato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sabato 21 e domenica 22 maggio il “Formula Kite Youth World Championship 2022” giungerà alle fasi finali che saranno seguite in diretta mondiale e con commento tecnico in inglese.

“Il vento ha ruotato per almeno due quadranti- commenta Sergio Cantagalli, event manager della manifestazione- è stata una giornata particolarmente intensa sul fronte tecnico del posizionamento dei campi dovuta ad una instabilità del vento che poi verso sera ha variato in direzione Ponente e ha dato la possibilità di completare il programma di giornata con ben 16 prove.”

In tutto sono state 16 le regate: due flotte uomini U21 (blue and yellow), una flotta donne U21 e una A’s Youth Foil che comprende sia gli U15 che gli U17.

