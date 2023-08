Oristano saluta per l’ultima volta l’ex assessore Gianfranco Pinna. Domani il funerale

Lutto Commozione per la scomparsa di un appassionato dirigente sportivo

Gianfranco Pinna

Oristano

Commozione per la scomparsa di un appassionato dirigente sportivo

I funerali di Gianfranco Pinna saranno celebrati domani – domenica 6 agosto – alle 10 nella chiesa di San Giuseppe, a Oristano.

Più volte assessore comunale, per tanti anni militante della vecchia Democrazia Cristiana, Pinna è stato un appassionato dirigente sportivo: per quasi un trentennio ha guidato la storica Libertas, la società di basket cittadina che aveva militato in Serie B.

La sua scomparsa ha suscitato grande commozione in città.

Sabato, 5 agosto 2023

