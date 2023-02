Oristano ritrova anche la sua Sartigliedda: grande spettacolo con i bravi mini cavalieri

Evento Cinque stelle infilzate

Cinque stelle infilzate

Una grande ritorno anche per la Sartigliedda che questo pomeriggio a Oristano ha ritrovato un pubblico numerosissimo e caloroso dal quale si era congedata ormai tre anni fa, pochi giorni prima che scoppiasse la pandemia di coronavirus e bloccasse tutto. Prova eccezionale per i bravi mini cavalieri e soprattutto per la pariglia de su componidori Lorenzo Carboni. La prima stella è stata infilzata proprio da lui. Subito dopo ha fatto centro su secundu componidori Luca Piras e a seguire anche su terzu componidori, Filippo Corona, ha infilzato la stella. Un partenza con grandi emozioni per un proseguo altrettanto emozionante: molto bravi nelle loro discese i mini cavalieri.

In chiusura su terzu componidori ha suggellato l’edizione 2023 della Sartigliedda organizzata ancora dalla Pro loco di Oristano infilzando la stella con su stoccu.

In tutto cinque le stelle infilzate a fronte di 19 cavalieri che sono scesi al galoppo in via Duomo: una stella è stata infilzata anche dalla brava amazzone Aurora Cugusi, alla dodicesima discesa.

In apertura della manifestazione per volere del presidente della Pro loco di Oristano Gianni Ledda è stato rispettato un minuto di silenzio nel ricordo di Chiara Carta, la ragazza di 13 anni uccisa sabato pomeriggio nella sua casa di Silì dalla madre, che ha poi tentato il suicidio.

