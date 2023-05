Oristano prima in Italia: è la città col maggior numero di giornate calde

Oristano

Studio sulla vivibilità curato dal portale IlMeteo.it, in collaborazione con Il Corriere della Sera

A Oristano nel 2022 sono stati ben 122 i giorni in cui per almeno un’ora della giornata la temperatura è stata superiore o uguale a 30°, un risultato che ha regalato alla città di Eleonora il primato in Italia nella classifica dell’indice di calore.

È quanto emerge dallo studio sulla vivibilità climatica curato dai meteorologi Mattia Gussoni e Lorenzo Tedici del portale IlMeteo.it, in collaborazione con Il Corriere della Sera. Il report ha preso in considerazione i dati ottenuti dalla banca dati del Centro Meteo Europa e dagli aeroporti.

Gli indicatori presi in considerazione sono in totale 14. Con 607 punti ottenuti tenendo conto di tutti gli indici, Oristano è al 56° posto su 108 città italiane per la vivibilità. In Sardegna va meglio solo Sassari (22° posto con 678 punti), più indietro invece ci sono Nuoro (87° posto con 550 punti), Sud Sardegna (102° con 510 punti), Cagliari (103° posto con 503 punti), Olbia (106° posto con 491 punti).

Nel dettaglio, l’indice del calore nasce dalla combinazione di temperatura, umidità e vento. Meno sono i giorni con questa caratteristica, più aumenta l’indice di vivibilità. Alle spalle di Oristano completano il podio Terni e Forlì, davanti alle sarde Olbia e Cagliari.

Nello studio sulla vivibilità climatico si scoprono, inoltre, numerose altre interessanti informazioni sul clima di Oristano.

Mercoledì, 31 maggio 2023