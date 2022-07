Oristano piange la scomparsa di Giorgio Mocci, l’amico di tutti

Oristano Grande cordoglio E’ morto Giorgio Mocci, dottore commercialista e revisore legale, molto noto in provincia di Oristano e in Sardegna. Aveva 63 anni. Il suo decesso è avvenuto questo pomeriggio all’ospedale Brotzu di Cagliari dov’era stato ricoverato in seguito a un malore improvviso. Per anni Giorgio Mocci aveva rivestito importanti ruoli all’interno prima del Collegio professionale e poi dell’Ordine professionale dei commercialisti. Già presidente del collegio dei revisori dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, aveva ricoperto analoghi incarichi in numerosi enti pubblici della Sardegna, così com’è stato presente negli organismi di controllo di diverse grosse aziende private. Impegnato nel settore della cooperazione era attualmente vicepresidente provinciale, dirigente regionale e consigliere nazionale di Unicoop. Giorgio Mocci aveva militato per anni nel Partito socialista italiano, un impegno politico che aveva rivendicato sempre con grande orgoglio. Si era poi avvicinato al Partito democratico. La sua passione per lo sport lo aveva visto da giovane legato alla storica squadra oristanese di basket Libertas. E questa passione per lo sport negli scorsi anni lo aveva portato ad assumere per un periodo la presidenza del Panathlon International Club Penisola del Sinis. Legato al mondo della Sartiglia, aveva sempre sostenuto con grande impegno e generosità le tradizioni e la cultura locale. Alcuni anni fa era stato tra i promotori della mostra dedicata al compianto pittore oristanese Mauro Ferreri di cui era stato fraterno amico. Da giovane Giorgio Mocci era stato anche tra i protagonisti dell’esperienza delle prime radio libere di Oristano, ai microfoni di Rto, Radio Tele Oristano. La sua scomparsa è una grave perdita per Oristano. Dal carattere gioviale, Giorgio Mocci era amico di tutti e in queste ore tutti lo piangono. Lo piangiamo anche noi. Giorgio Mocci è stato un fraterno amico della nostra redazione e dopo aver sostenuto per anni la crescita di Radio Cuore, con le sue competenze aveva seguito in prima persona il varo della nuova impresa che aveva portato alla nascita di questo giornale, Linkoristano. Lo abbiamo avuto sempre al nostro fianco, anche e soprattutto nei momenti meno felici. Ci mancherà tanto. Ciao Giorgio. Alla moglie Patrizia, ai figli Gabriele e Luca e ai familiari tutti va il nostro abbraccio affettuoso. Un abbraccio ideale vogliamo estendere anche alle tantissime persone che hanno conosciuto Giorgio, lo hanno stimato e gli hanno voluto bene. Martedì, 12 luglio 2022

