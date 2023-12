Oristano, pesta brutalmente la compagna nel parcheggio del pronto soccorso: arrestato un 35enne

Pesta la moglie nel parcheggio del pronto soccorso. Stanotte personale della Squadra Mobile di Oristano, assieme quello della Sezione Volanti, ha arrestato un uomo di 35 anni, responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna di 45 anni. La segnalazione giungeva dal personale addetto alla vigilanza dell’Ospedale San Martino di Oristano, le guardie giurate allertate dalle urla della donna, giunte nei pressi dell’auto della coppia, immediatamente contattavano il Centro Operativo della Questura tramite il 112 NUE che prontamente inviava una pattuglia e il personale della Squadra Mobile sul posto. I poliziotti a seguito di una rapida attività di indagine, hanno appurato che il compagno non solo l’aveva costretta da tempo a subire maltrattamenti ma addirittura era arrivato a percuoterla anche nel parcheggio del Pronto Soccorso dell’ospedale causandole un trauma facciale con copiosa perdita di sangue e prognosi di venti giorni.

La donna ha confidato quanto accaduto al personale medico dell’ospedale, per poi ritrattare il tutto davanti alle forze dell’ordine. Tuttavia, davanti all’evidente aggressione appena avvenuta, a seguito della quale l’uomo si era anche fratturato una mano, gli investigatori hanno arrestato in flagranza di reato l’uomo e hanno messo l’arrestato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.